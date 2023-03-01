Сегодня, 1 марта, россияне обстреляли Чернобаевку в Херсонской области, в результате ранения получил годовалый мальчик.

Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация в своем Telegram-канале.

"Сейчас карета скорой везет малыша в больницу, чтобы медики могли спасти его жизнь. Мальчик в состоянии средней тяжести, обломками стекла ему ранило уши и лицо", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера россияне обстреляли Херсон. Разрушен частный дом, есть погибший и пострадавшая.

Война в Украине продолжается уже 371-й день. Мы следим за новостями 1 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 370-го дня войны. Самая сложная ситуация сложилась вокруг Бахмута. Бои идут в Луганской области. Там отмечается смена российской военной тактики. Российские войска пытаются преобразовать свои соединения в более мелкие и маневренные воинские формирования, чем те, которые применялись в начале войны.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.