В Херсоне местами пропал свет после обстрела. Зарево пожара на левом берегу Днепра. Фото
Фото пожаров на левом берегу Херсонской области сегодня вечером опубликовал первый замглавы Херсонского облсовета Юрий Соболевский.
Тем временем в самом Херсоне сообщают о взрывах, после которых в городе частично пропало электричество.
Ранее мы публиковали фото последствий обстрела Херсона и пригорода сегодня днем. Два человека погибли.
Война в Украине продолжается уже 370-й день. Мы следим за новостями 28 февраля в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 369-го дня войны. Ночью Украину атаковали вражеские беспилотники. В Хмельницком при повторном обстреле погибли двое спасателей, которые ликвидировали последствия атаки БПЛА. В ВСУ сообщили, что на фронте эпицентром удара врага остается Бахмут. В Bild написали, что Запад может оказать на Украину давление, чтобы склонить к переговорам, если к осени не будут достигнуты значительные успехи на фронте.
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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.