В Херсонской ОВА сообщают о мошеннических схемах с выплатой материальной помощи. Так у 72-летней жительницы Херсона интернет-мошенники похитили 80 тысяч гривен.

Об этом говорится в сообщении Херсонской ОВА в телеграм-канале.

Так, женщине на телефон пришло рекламное сообщение о возможности получить помощь от международной организации.

В сообщении была ссылка, она перешла по ней и ввела на странице данные со своей карты, после чего с ее счета исчезли деньги.

Также жертвой мошенников стал 60-летний житель Херсона. Он рассказал, что ему на мобильный телефон поступил звонок, ему нужно было подтвердить транзакцию на перевод средств в сумме 30 000 гривен. Подтверждение он не сделал, но нажал на отказ, и спустя некоторое время с его банковского счета исчезли 30 000 гривен.



Еще одной жертвой мошенников стала 63-летняя жительница Нововоронцовки. Женщина хотела приобрести медикаменты, заказанные на одном из сайтов. После заказа ей сообщили, что нужно оплатить страховку, перевозку и хранение лекарств на складе. Заявительница перечислила 36 000 гривен. После этого продавец перестал выходить на связь.

По всем фактам возбуждены уголовные производства по ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество).

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