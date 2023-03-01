Утром 1 марта войска РФ обстреляли Чугуев Харьковской области.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Зафиксировано три прилета по городу, поврежден многоквартирный дом.

Местные паблики уже выкладывают фото пострадавшего дома и огромную воронку от снаряда рядом с ним.

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Также за минувшие сутки враг продолжал обстрелы населенных пунктов Харьковского, Чугуевского и Купянского районов области.

В Купянске в результате вчерашнего утреннего обстрела повреждены 2 жилых дома, помещение детского сада и пожарно-спасательная часть ГСЧС. Под обстрелом также находился городской парк культуры и отдыха, где, к сожалению, от ранений погиб мужчина.

В Волчанске Чугуевского района вражескими обстрелами поврежден многоквартирный жилой дом.

Напомним, по словам мэра Харькова, в городе 150 тысяч жителей остались без жилья из-за войны.

Война в Украине продолжается уже 371-й день. Мы следим за новостями 1 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 370-го дня войны. Самая сложная ситуация сложилась вокруг Бахмута. Бои идут в Луганской области. Там отмечается смена российской военной тактики. Российские войска пытаются преобразовать свои соединения в более мелкие и маневренные воинские формирования, чем те, которые применялись в начале войны.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.