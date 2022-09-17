От сегодняшних обстрелов Чугуева Харьковской области погиб ребенок. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"К сожалению, 11-летняя девочка, госпитализированная в Чугуеве, от полученных травм скончалась", - написал Синегубов.

Кроме того, он заявил, что еще одна женщина после ударов по Чугуеву получила ранение, состояние пострадавшей среднее.

Напомним, днем в субботу, 17 сентября, войска РФ нанесли ракетные удары по Чугуеву. По предварительным данным, от попаданий есть повреждения критической инфраструктуры, частного сектора, предприятия, автозаправочной станции.

Война в Украине продолжается уже 206-й день. "Страна" следит за происходящим 17 сентября в обновляемом материале.

Кроме того, мы рассказывали о том, что происходит на фронте в Харьковской области. Вчера украинские военные из подразделения "Кракен" записали видео, на котором заявили, что они освободили восточную часть Купянска. Также поступают сообщения, что ВСУ наступают в направлении Боровой и Рубцов. Если эта информация верна, то получается, что войскам РФ пока не удается создать новую сплошную линию обороны в Харьковской области, опираясь на восточный берег Оскола.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.