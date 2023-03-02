В двух областях из-за ночных обстрелов повреждены сети, там идут ремонтные работы - Укрэнерго

В Украине уже 19 дней подряд отсутствует дефицит мощности в энергосистеме и пока не прогнозируется. Доступная мощность в энергетической системе увеличилась, что повышает ее безопасность в эксплуатации и снижает риск дефицита.

Об этом сообщает Укрэнерго.

По данным компании, потребление электроэнергии соответствует рабочим дням и является стабильным в течение недели. Оно покрывается украинской генерацией и небольшим импортом.

Ни одна область не получила лимитов потребления из-за отсутствия дефицита мощности.

Между тем в результате ночных обстрелов есть повреждения в сетях операторов системы распределения в Полтавской и Сумской областях. Там проводятся ремонтные работы.

Энернетики также продолжают ремонтные работы по всем объектам энергетической системы, которые ранее были повреждены от атак ракетных и дроновых атак, чтобы увеличить доступную мощность в энергетической системе, добавили в компании.

Напомним, в ДТЭК назвали только одно условие для отключений света в Украине сегодня.

Также сообщалось, что в Днепропетровской области из-за ночных ударов россиян пострадали ЛЭП.