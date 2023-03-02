В ночь с 1 на 2 марта россияне дважды обстреляли Никопольский район Днепропетровской области.

Об этом в телеграм-канале сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его словам, россияне били из тяжелой артиллерии, под прицелом были Никополь и Червоногригоровская громада.

В результате обстрела повреждены котельная детсада, несколько магазинов и аптека. Снаряды РФ зацепили 8 многоэтажек, 5 гаражей и три авто. Оборваны линии электропередач, пострадал водовод.

Люди в результате атаки не пострадали.

Война в Украине продолжается уже 372-й день. Мы следим за новостями 2 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 371-го дня войны. Ночью по Украине была атака "Шахедов", все четыре дрона были сбиты над Полтавской областью. В ВСУ предупредили, что в течение двух суток враг может совершить массированную ракетную атаку. Украинский институт будущего сообщил, что РФ может начать свое новое наступление в первой половине марта либо в мае-июне.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.