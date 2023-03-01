Мэр Краматорска Александр Гончаренко рассказал, сколько человек погибло в результате российских обстрелов за год полномасштабной войны.

Об этом он сообщил в комментарии "Стране".

"Убито 77 человек, ранено - 253. Кроме этого, разрушено 2 многоквартирных и 19 частных домов, повреждено 362 многоквартирных и 719 частных домов, повреждено и разрушено 111 объектов инфраструктуры (школы, детсады, учебные заведения, медицинские учреждения, гостиницы, общежития, заведения культуры, админздания органов власти, котельные и т.п.), повреждены здания 24 промышленных, коммунальных, сельскохозяйственных предприятий, более 50 объектов малого бизнеса (магазины, аптеки, СТО, базы и т.п.)", - сообщил мэр Краматорска.

По его словам, пока невозможно сказать о том, сколько денег потребуется для восстановления разрушенного.

Напомним, ранее Гончаренко сообщил, что в городе на данный момент проживает ориентировочно 80 тысяч человек. В то время, как до 24 февраля было 210 тысяч.

Война в Украине продолжается уже 371-й день. Мы следим за новостями 1 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 370-го дня войны. Самая сложная ситуация сложилась вокруг Бахмута. Бои идут в Луганской области. Там отмечается смена российской военной тактики. Российские войска пытаются преобразовать свои соединения в более мелкие и маневренные воинские формирования, чем те, которые применялись в начале войны.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.