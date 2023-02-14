В телеграмм-каналах появилось видео закрытой мэрии Краматорска. Мэр города Александр Гончаренко в комментарии "Стране" сообщил, что все ее подразделения, как и коммунальные предприятия продолжают работать в городе, однако не в здании горсовета.

"Из помещения исполкома мэрия выехала еще в августе 2022 года после ракетного обстрела Площади Мира, когда "Торнадо С" попал рядом с нами на расстоянии 150 м. Все подразделения Краматорского горсовета расположены во многих локациях города. Горсовет как и коммунальные предприятия работают, все на местах. Социальная и медицинская помощь оказывается. Работают пункты выдачи гуманитарной помощи как и Пункты Несокрушимости. У горожан нет никаких проблем по поводу получения всех видов помощи", - сообщил мэр Краматорска.

Он также отметил, что в городе на данный момент проживает ориентировочно 80 тысяч человек.

"До 24 февраля было 210 тысяч", - сообщил Гончаренко.

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