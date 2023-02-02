В Сети появилось фото уничтоженного ракетой дома в Краматорске с высоты птичьего полета.

Соответствующий снимок публикуют Telegram-каналы.

Напомним, вчера вечером в Краматорске ракета разрушила жилой дом. Как сообщалось, три человека погибли, 13 - ранены. ГСЧС продолжают спасательную операцию. Под завалами - женщина.

Ранее мы писали, что спасатели заявили о том, что в пределах одного подъезда разрушены все четыре этажа дома в Краматорске. Также из-за обстрела загорелись автомобили, которые были припаркованы рядом с домом.

Война в Украине продолжается уже 344-й день. Мы следим за новостями 2 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 343-го дня войны. Россияне продолжали наступление на Лиманском и Бахмутском направлениях. В ВСУ заявили, что на южном направлении происходит "имитация активности противника" с попытками заброски ДРГ Россией на правый берег Днепра. СМИ сообщили, что США решили предоставить Украине управляемые бомбы GLSDB с дальностью действия в 160 километров.

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