Под завалами дома в в Краматорске Донецкой области, куда вечером 1 февраля ударила российская ракета, ищут женщину.

Об этом сообщил мэр Краматорска Александр Гончаренко у себя на странице в Facebook.

"Трое погибших, восемь раненых (двое в тяжёлом состоянии). 13 обратились за медицинской помощью - не тяжёлые. Ищем еще женщину. Буду информировать про изменения", - написал он.

Напомним, ранее спасатели показали фото разбора завалов в Краматорске.

Война в Украине продолжается уже 344-й день. Мы следим за новостями 2 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 343-го дня войны. Россияне продолжали наступление на Лиманском и Бахмутском направлениях. В ВСУ заявили, что на южном направлении происходит "имитация активности противника" с попытками заброски ДРГ Россией на правый берег Днепра. СМИ сообщили, что США решили предоставить Украине управляемые бомбы GLSDB с дальностью действия в 160 километров.

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