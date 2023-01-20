В пятницу, 20 января, в Краматорске армия РФ нанесла три ракетных удара по гражданским объектам. На данный момент известно об одном погибшем.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в эфире телемарафона.

"Всего было три удара нанесены исключительно по гражданской инфраструктуре. Рядом детский сад, одна из школ и частное учреждение, профилакторий. Также частично повреждены находящиеся рядом многоквартирные дома. Сейчас подсчитываются убытки и оказывается вся необходимая помощь. Сейчас есть подтверждение об одном погибшем" , - сказал Кириленко.

Также государственный телеканал FreeДом публикует видео с места сегодняшнего удара по Краматорску.

Напомним, ранее мэр Краматорска Александр Гончаренко сообщал, что ракетный удар наносиля по гражданской инфраструктуре в Краматорске.

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