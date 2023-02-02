РФ нанесла еще два ракетных удара по Краматорску. Пострадала жилая застройка в центре города, уже известно о раненных.

Об этом 2 февраля сообщает донецкий губернатор Павел Кириленко.

Пока лишь предварительно известно, что есть раненные среди гражданских, но детали губернатор обещает сообщить позже.

Напомним, что вчера поздно вечером РФ ракетным ударом разрушила жилой дом в центре Краматорска. По последним данным, три человека погибли, восемь госпитализированы с ранениями. Двое из них находятся в тяжёлом состоянии.

При этом под завалами дома продолжают искать одну женщину.

Война в Украине продолжается уже 344-й день. Мы следим за новостями 2 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 343-го дня войны. Россияне продолжали наступление на Лиманском и Бахмутском направлениях. В ВСУ заявили, что на южном направлении происходит "имитация активности противника" с попытками заброски ДРГ Россией на правый берег Днепра. СМИ сообщили, что США решили предоставить Украине управляемые бомбы GLSDB с дальностью действия в 160 километров.

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