Сотрудники ГСЧС завершили работы по разбору завалов жилого дома в Краматорске Донецкой области, по которому ударила российская ракета 1 февраля.

Об этом пресс-служба ГСЧС сообщила в телеграм-канале.

На месте завала спасатели разобрали и вывезли 960 тонн строительных конструкций.

Всего к разбору завала привлекалось 221 человек и 42 единицы техники.

Напомним, погибли 4 человека, 18 человек получили травмы, двоих удалось спасти из-под завалов.

Напомним, вечером 1 февраля в Краматорске ракета разрушила жилой дом.

Ранее мы писали, что спасатели заявили о том, что в пределах одного подъезда разрушены все четыре этажа дома в Краматорске. Также из-за обстрела загорелись автомобили, которые были припаркованы рядом с домом.

Мы публиковали фото разрушенного дома в Краматорске с высоты птичьего полета.