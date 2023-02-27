Украинцы уже третью неделю живут без плановых отключений света. Пока ситуация в стране позволяет не отключать электричество, в системе работают все виды генерации.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко в комментарии ТСН.

Он заявил, что генерация полностью обеспечивает потребление электроэнергии в Украине.

"Безусловно, это был рекордный срок. Сегодня световой день больше, погода более теплая, соответственно, падает уровень потребления электроэнергии", - сказал он, выразив уверенность, что украинцы и дальше будут жить без ограничений - однако, "если не будет очень существенных повреждений энергосистем", добавил Галущенко.

Министр сказал, что ограничения сняты уже и в Одесской области, где в последнее время из-за атак РФ были перебои с электроснабжением. Также он добавил, что в Киев вернулось уличное освещение.

Напомним, утром в Одесской области произошло аварийное отключение высоковольтной линии. Практически вся Одесса частично осталась без света. Частично электроснабжение уже удалось восстановить.

Между тем, вчера в ДТЭК предупредили, что в Украине могут возобновиться отключения света.