Художник из Швейцарии Герри Хофштеттер подсветил здания в Киеве к годовщине полномасштабной войны.

Соответствующие фото опубликовал в Telegram министр культуры Украины Александр Ткаченко.

"Герри сегодня подсвечивал Киев. Особенность его работ в том, что для каждого здания он находит свой сюжет", - сообщил Ткаченко.

В числе подсвеченных зданий - Верховная Рада, Охматдет, "Укрпочта" и Оперный театр.

"Для Оперы - музыканты, играющие во время тревог. Для "Укрпочты" - известная на весь мир марка с кораблем и релиз новой марки с работой Бэнкси, который состоится завтра. Для Охматдета - детские рисунки", - написал Ткаченко.

Ранее мы писали, что в конце прошлого года швейцарский художник Герри Хофштеттер подсветил узорами Андреевскую церковь в Киеве.

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