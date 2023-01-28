В Буче и Ирпене появились граффити итальянского художника TvBoy. Он стал известен в марте прошлого года, исполнив в Барселоне граффити президента РФ Владимира Путина за решеткой.

Его новые работы украсили здание у городского совета Бучи, стены здания лицея, Центральный дом культуры в Ирпене и разрушенный стадион.

На них изображены дети, тем или иным способом призывающие прекратить войну.

"Остановить войну в Украине призывает весь мир. Политики, художники, спортсмены объединяются в поддержке нашей страны. Каждый по-своему помогает победить и отстроить. Не молчит итальянский TVboy художник, также поддержавший жителей Бучи и призвавший своим рисунком - граффити остановить войну" - комментируют работы уличного художника в пресс-службе горсовета Бучи.

Подписывая свои граффити, TVboy использовал сине-желтый цвет

Граффити итальянского художника TVboy в Ирпене. Фото: facebook.com/Ruslan.Savchuk.1

Настоящее имя 42-летнего итальянского художника Сальваторе Бенинтенде. Родом он из Палермо и является представителем движения NeoPop.

Работы TvBoy выставляются в галереях в разных странах Европы, а первая его первая персональная выставка датируется 2008 годом.

Одной из самых известных работ TvBoy является мурал с Путиным за решеткой в оранжевой робе с наручниками на руках. Он расположен в Барселоне на площади Sant Jaume возле мэрии.

Изображение Путина за решеткой. Художник 26 марта 2022 года в своем аккаунте в сети подписал фото "Мрия"

Как писала "Страна", граффити Бэнкси в Бородянке охраняют в режиме патрулирования и собираются демонтировать в 2023 году.

Напомним, мужчине, который срезал граффити Бэнкси с фасада здания в Гостомеле, сообщили о подозрении. Срезанное граффити оценили в 9 млн грн. Подозреваемому в краже грозит 12 лет тюрьмы.