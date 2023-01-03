Граффити уличного художника Бэнкси, которое пытались похитить в Гостомеле, оценили в 9 миллионов гривен.

Об этом в телеграм-канале сообщил начальник Киевского облуправления полиции Андрей Небитов.

Он также заявил, что подозреваемому в краже граффити грозит 12 лет заключения.

Напомним, что граффити Бэнкси в Гостомеле 2 декабря демонтировали группа людей из Киева и Черкасс. Речь о рисунке с женщиной в противогазе, который британский художник создал на разрушенном россиянами доме.

Благодаря неравнодушию граждан полицейские и силовики задержали злоумышленников. После этой попытки похищения полиция заявила, что будет охранять граффити Бэнкси в Киеве и области.

Так, еще одно граффити Бэнкси в Бородянке охраняют в режиме патрулирования и собираются демонтировать в этом году.

Вчера киевлянину, срезавшему со стены граффити, сообщили о подозрении.

О похищении граффити "Страна" подробно писала ранее.

Тем временем война в Украине продолжается уже 314-й день. "Страна" следит за новостями 3 января в своем онлайне.

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