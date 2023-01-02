Мужчине, срезавшему с фасада здания граффити уличного художника Бэнкси в Гостомеле, сообщили о подозрении.

Об этом сообщает Офис генпрокурора в Facebook.

Ему инкриминируют "законченное покушение на тайное похищение чужого имущества в особо крупном размере в условиях военного положения (ч.2. ст.15, ч.5 ст.185 УК Украины).

По данным следствия, он хотел продать граффити, а средства использовать в личных целях.

Он успел срезать изображение, обмотать его стрейч-пленкой, но не успел погрузить украденное в автомобиль, его задержала военная администрация, сообщили в Офисе генпрокурора.

Отметим, что ранее источники "Страны" в правоохранительных органах сообщали о задержании восьми человек по факту похищения граффити.

О похищении граффити "Страна" подробно писала в отдельном материале.

Напомним, граффити Бэнкси в Бородянке охраняют в режиме патрулирования, а в скором времени собираются демонтировать.

Также мы сообщали, что британский художник Бэнкси подтвердил, что создал семь граффити в разных местах Украины: Киеве, Бородянке, Ирпене, Гостомеле и Горенке.

Кроме того, Бэнкси нарисовал 50 новых скринпринтов, все средства от их продажи пойдут в помощь Украине.