В четверг, 2 марта, в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях не будут отключать электричество.

Об этом сообщает пресс-служба компании ДТЭК в своем Telegram-канале.

"Однако в результате повреждения сетей "Укрэнерго" в некоторых энергоузлах возможны отключения по графику, если будет расти потребление электроэнергии", – в тоже время говорится в сообщении компании.

Ранее мы писали, что на днях министр энергетики Герман Галущенко заявил, что украинцы уже третью неделю живут без плановых отключений света. Пока ситуация в стране позволяет не отключать электричество, в системе работают все виды генерации.

Война в Украине продолжается уже 371-й день. Мы следим за новостями 1 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 370-го дня войны. Самая сложная ситуация сложилась вокруг Бахмута. Бои идут в Луганской области. Там отмечается смена российской военной тактики. Российские войска пытаются преобразовать свои соединения в более мелкие и маневренные воинские формирования, чем те, которые применялись в начале войны.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.