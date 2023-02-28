В Украине сегодня вообще нигде не было отключений электричества. Об этом заявил Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

Вероятно, такая ситуация сложилась впервые за многие месяцы после октября, когда РФ начала бить по украинской энергетике.

Хотя люди сообщали, что сегодня вечером в Херсоне местами пропал свет после обстрела.

А накануне "Укрэнерго" предупреждал, что в Одессе возможны ограничения, а в двух областях повреждены сети.

Война в Украине продолжается уже 370-й день. Мы следим за новостями 28 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 369-го дня войны. Ночью Украину атаковали вражеские беспилотники. В Хмельницком при повторном обстреле погибли двое спасателей, которые ликвидировали последствия атаки БПЛА. В ВСУ сообщили, что на фронте эпицентром удара врага остается Бахмут. В Bild написали, что Запад может оказать на Украину давление, чтобы склонить к переговорам, если к осени не будут достигнуты значительные успехи на фронте.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.