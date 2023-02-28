Правительство Швеции приняло решение выделить около 30 миллионов долларов в Фонд энергетической поддержки Украины.

Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко по итогам встречи с вице-премьер-министром Швеции Эббой Буш в Стокгольме.

"Кроме этого, Швеция выделит средства на поддержку миссии МАГАТЭ, работающей на всех украинских атомных станциях", - написал он в Фейсбуке.

Министр добавил, что Украина постоянно получает от международных партнеров помощь как деньгами, так и оборудованием, которое помогает восстановлению энергетических объектов после российских атак.

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