Энергетики продолжают работать над возвратом электричества Одессе и Одесскому району. Об этом сообщает ДТЭК в своем телеграм-канале.

Согласно сообщению, в остальной части Одесской области, а также в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях отключений завтра быть не должно.

Правда, ДТЭК предупреждает, что "в результате повреждения сетей "Укрэнерго" в некоторых энергоузлах возможны отключения по графику". О каких именно энергоузлах идет речь, не сообщается.

Напомним, утром почти весь город и Одесский район остались без электричества. В Одесской области возникла авария на объектах энергетики. Из-за этого произошло отключение линии высокого напряжения.

Также сообщалось, что 18 февраля в Одессе отремонтировали самый проблемный участок электросетей. После этого в городе каждый день применялись плановые отключения света. В других регионах, напомним, отключений по графику нет уже третью неделю.

Между тем, вчера в ДТЭК предупредили, что в Украине могут возобновиться отключения света. Исполнительный директор компании заявил, что в обозримом будущем надо будет готовить станции для зимы 2023/24, придется выводить в ремонт отдельные блоки, в том числе атомные. Закончится паводок - станут меньше генерировать ГЭС. Все это, по его словам, может приводить к ограничениям, которые были, начиная с октября прошлого 2022 года, то есть - плановые отключения.