"Укрэнерго" ликвидировала аварию в Одессе, что позволяет возобновить электроснабжение Одессы и Одесского района.

Об этом сообщает местный ДТЭК.

"По состоянию на 17:00 восстановлена вся критическая инфраструктура с электроэнергией и сейчас продолжаем постепенно заживлять бытовых клиентов. Энергетики делают все возможное, чтобы в ближайшее время полностью вернуть свет в регионе", – говорится в сообщении.

Ранее в Одессе частично восстановили электроснабжение критической инфраструктуры после аварийного отключения высоковольтной линии. По состоянию на 12:00 были полностью запитаны все больницы, котельные насосные станции и другая критическая инфраструктура в Киевском районе и частично - в Суворовском и Малиновском районах Одессы.

Позже председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона пообещал вернуть электричество в ближайшее время.

"Сегодня снова сказались последствия российских обстрелов энергоинфраструктуры региона. Произошло повреждение линии электропередач, в результате чего было обесточено большое количество потребителей в Одессе и Одесском районе.

В настоящее время продолжаются восстановительные работы. Они производятся достаточно оперативно: сначала подав напряжение на критическую инфраструктуру, сейчас занимаемся заживлением всех потребителей.

После восстановления временной схемы энергоснабжения будем работать над повышением надежности питания Одессы, чтобы события вроде сегодняшней не случались в будущем", – сказал он.

Напомним, утром почти весь город и Одесский район остались без электричества. В Одесской области возникла авария на объектах энергетики. Из-за этого произошло отключение линии высокого напряжения.

Также сообщалось, что 18 февраля в Одессе отремонтировали самый проблемный участок электросетей. После этого в городе каждый день применялись плановые отключения света. В других регионах, напомним, отключений по графику нет уже третью неделю.

Между тем, вчера в ДТЭК предупредили, что в Украине могут возобновиться отключения света. Исполнительный директор компании заявил, что в обозримом будущем надо будет готовить станции для зимы 2023/24, придется выводить в ремонт отдельные блоки, в том числе атомные. Закончится паводок - станут меньше генерировать ГЭС. Все это, по его словам, может приводить к ограничениям, которые были, начиная с октября прошлого 2022 года, то есть - плановые отключения.