Ситуация в энергосистеме Украины остается "на уровне обычного рабочего дня". Дефицит мощности отсутствует и пока не прогнозируется.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

Сейчас в энергосистеме работают все виды электростанций. Из-за половодья активно работают гидроэлектростанции. Импорт электроэнергии незначителен.

В компании напомнили, что вчера вечером возобновили питание Одессы и Одесского района после аварии.

"Сейчас Одесса запитана по временным схемам, но до конца недели мы будем работать над повышением надежности, поэтому возможны небольшие ограничения", - предупредили в "Укрэнерго".

Сложной остается ситуация в прифронтовых областях. В Харьковской и Сумской областях в результате обстрелов есть повреждения сетей облэнерго и обесточивание населенных пунктов. Там продолжаются ремонтные работы.

В других регионах ограничения отсутствуют, лимиты в областях не применяются.

Напомним, вчера в Одесской области произошло аварийное отключение высоковольтной линии. Практически вся Одесса осталась без света. В первую очередь энергетики заживили часть критической инфраструктуры, ремонт сетей продолжался до вечера.

Также сообщалось, что глава Минэнерго рассказал, будут ли в Украине еще отключения света.

Кроме того, в ДТЭК предупредили, что в Украине могут возобновиться отключения электричества.