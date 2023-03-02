Россияне ударили по пятиэтажке в Запорожье. В результате дом почти полностью разрушен, погибли минимум два человека. Люди еще находятся под завалами.

Об этом в тлегерам-канале сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

По его словам, на месте происшествия работают соответствующие службы. Развернуты пункты помощи ГСЧС, Нацполиции, горсовета и соцзащиты. Пострадавших людей эвакуируют на автобусах.

Полная информация про последствия российской атаки еще уточняется.

Позже спасатели уточнили, что из разрушенной ракетой пятиэтажки в Запорожье спасли беременную женщину. Всего из подъезда, который обрушился, вывели 11 человек, еще 20 жителей эвакуированы из соседнего подъезда.

Напомним, ранее мы сообщали о том, как в ночь на 27 февраля российские войска нанесли ракетные удары по Мирнограду и Запорожью. В Запорожье зафиксирован прилет на острове Хортица. Там загорелось админздание. Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев уточнил, что было зафиксировано два прилета в городе. Под удар попал объект гражданской нежилой инфраструктуры. Обошлось без жертв.

Также мы писали о том, как в конце февраля россияне два дня подряд атаковали Степногорск под Запорожьем. Тогда из-за обстрела там был обесточен целый жилой район.