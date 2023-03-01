В селе Змиевка Херсонской области из-за российской атаки ранены двое мужчин. Среди них есть волонтер из Кривого Рога.

Об этом сообщает Telegram-канал Херсонской ОВА.

54-летний местный житель Змиевки получил осколочное ранение стопы. У 34-летнего волонтера из Кривого Рога - травмы более тяжелые.

"Человек, прибывший помогать людям, живущим под постоянными обстрелами, сам попал под плотный вражеский огонь. Он получил осколочные ранения руки с неполной ампутацией предплечья, сложные переломы руки и ноги", - говорится в сообщении.

Пострадавших госпитализировали в Бериславскую больницу, где оказывают им необходимую помощь.

Напомним, в Херсонской области два человека подорвались на минах.

Тем временем война в Украине продолжается уже 371-й день. Мы следим за новостями 1 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 370-го дня войны. Самая сложная ситуация сложилась вокруг Бахмута. Бои идут в Луганской области. Там отмечается смена российской военной тактики. Российские войска пытаются преобразовать свои соединения в более мелкие и маневренные воинские формирования, чем те, которые применялись в начале войны.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.