В Херсонской области два человека подорвались на минах.

Об этом сообщает Херсонская ОВА в телеграм-канале.

Оба случая произошли во вторник, 28 февраля. 48-летний житель села Благодатное, пренебрегая правилами безопасности, принес домой найденное взрывное устройство. В летней кухне мужчина попытался разобрать находку. Произошел взрыв. От полученных травм пострадавший скончался в машине скорой помощи.

Кроме этого, в поле за селом Архангельское на мину наткнулся водитель на тракторе. В результате детонации мины трактор вспыхнул. Мужчину спасли. Медики оказывают ему необходимую помощь.

Война в Украине продолжается уже 371-й день. Мы следим за новостями 1 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 370-го дня войны. Самая сложная ситуация сложилась вокруг Бахмута. Бои идут в Луганской области. Там отмечается смена российской военной тактики. Российские войска пытаются преобразовать свои соединения в более мелкие и маневренные воинские формирования, чем те, которые применялись в начале войны.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.