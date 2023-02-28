Украинские военные фиксируют, что Россия готовится к новой массированной ракетной атаке по Украине. Враг накапливает носители ракет в Черном море и ведет воздушную разведку.

Об этом сообщает спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Уровень угрозы [ракетных ударов] остается высоким, враг выискивает новую тактику. Это очевидно. Мы наблюдаем тщательно за этим процессом, мы видим, что они оставляют за собой право выискивать нашу противовоздушную оборону. Они используют дроны в качестве разведки. Также пытаются использовать любые другие способы", - отметила Гуменюк.

Она также добавила, что россияне вывели в Черное море носители с "Калибрами", а также активизировали авиацию, что может также свидетельствовать о подготовке к удару.

"Сейчас мы видим накопление корабельной группировки в Черном море, в том числе это 13 единиц на данном этапе и 2 подводных ракетоносителя с 8 "Калибрами" наготове. Далее отслеживаем активность тактической авиации", - добавила спикер.

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