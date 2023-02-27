Российские войска не смогут организовать высадку своего десанта на территории Приднестровья, поскольку этого не даст сделать Украина или страны НАТО.

Об этом сообщила спикер Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк в эфире телемарафона.

"Высадка десанта в Приднестровье невозможна априори, ведь это необходимо пересечь воздушное пространство либо стран НАТО, либо непосредственно Украины. Ну кто же им позволит! Те силы, которые сейчас там сосредоточены на территории Приднестровья, скорее всего, с глубоким изумлением наблюдают за сообщениями об их мощности, которые распространяет российская пропаганда", - рассказала Гуменюк.

По ее словам, сейчас украинские военные понимают, что в случае попытки россиян десантироваться в Приднестровье отпор будет очень мощным.

Она также уточнила, что силы нашей страны сосредоточены на границе в соответствии с той угрозой, которая гипотетически возможна.

Ранее "президент" Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что обстановка на границе непризнанной "республики" сейчас "напряженная".

Власти Молдовы и Украины заявляли о планах России по государственному перевороту в Кишиневе. Так, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что РФ намерена осуществить переворот в Молдове, захватив предварительно аэропорт Кишинева для переброски через него войск.

Также на прошлой неделе минобороны России заявило, что Украина якобы готовит вторжение в Приднестровье.

В Оперативном командовании "Юг" на это заявили, что "громче всех "держи вора" кричит сам вор".

Мы подробно рассказывали, что происходит в Кишиневе и может ли там "взорваться" ситуация.