Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночной удар РФ по многоэтажке в Запорожье, в результате которого погибли люди.

Соответствующий пост он опубликовал в Facebook.

"Ночью оккупанты ударили по центру города. Есть попадание в многоэтажку. Разрушены 3, 4, 5-й этажи. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. Продолжаются поисково-спасательные работы. Государство-террорист хочет превратить каждый день для наших людей в день террора. Но зло не воцарится на нашей земле. Мы выгоним всех оккупантов, и они обязательно будут отвечать за все", - написал он.

Также в посте есть видео последствий удара РФ.

Тем временем "Суспильне. Запорожье" публикует утренние фото с места ракетного удара по Запорожью.

Возле разрушенной пятиэтажки много спасателей и техники. Также рядом организовали мобильный пункт обогрева (на улице сейчас -1).

А глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил о трех погибших в Запорожье (ранее было известно о двух).

По его словам, пять человек госпитализированы после ракетного удара по пятиэтажке.

Напомним, минувшей ночью россияне ударили также по Днепропетровской области, пострадали многоэтажки, магазины и ЛЭП.

Тем временем война в Украине продолжается уже 372-й день. Мы следим за новостями 2 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 371-го дня войны. Ночью по Украине была атака "Шахедов", все четыре дрона были сбиты над Полтавской областью. В ВСУ предупредили, что в течение двух суток враг может совершить массированную ракетную атаку. Украинский институт будущего сообщил, что РФ может начать свое новое наступление в первой половине марта либо в мае-июне.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.