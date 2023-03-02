Число погибших в результате ночного удара по Запорожью выросло до четырех человек. Ранее сообщалось о трех погибших.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Еще восемь человек - ранены, пятеро считаются пропавшими без вести, среди них - ребенок.

Предварительно, произошло попадание российской ракеты С-300 в здание. Прокуратура начала досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Информация о пострадавших уточняется.

Напомним, россияне ударили по пятиэтажке в Запорожье минувшей ночью. В результате дом почти полностью разрушен. Под завалами могут оставаться люди.

Также мы писали, что президент Зеленский отреагировал на ночной удар россиян по многоэтажке в Запорожье.

Кроме того, сообщалось, что ночью россияне ударили по Днепропетровской области. Пострадали многоэтажки, магазины и ЛЭП.

Война в Украине продолжается уже 372-й день. Мы следим за новостями 2 марта в своем онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.