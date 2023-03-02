Удар по многоэтажке в Запорожье. Число погибших увеличилось, пять человек считаются пропавшими без вести
Число погибших в результате ночного удара по Запорожью выросло до четырех человек. Ранее сообщалось о трех погибших.
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.
Еще восемь человек - ранены, пятеро считаются пропавшими без вести, среди них - ребенок.
Предварительно, произошло попадание российской ракеты С-300 в здание. Прокуратура начала досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Информация о пострадавших уточняется.
Напомним, россияне ударили по пятиэтажке в Запорожье минувшей ночью. В результате дом почти полностью разрушен. Под завалами могут оставаться люди.
Также мы писали, что президент Зеленский отреагировал на ночной удар россиян по многоэтажке в Запорожье.
Кроме того, сообщалось, что ночью россияне ударили по Днепропетровской области. Пострадали многоэтажки, магазины и ЛЭП.
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