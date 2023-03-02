Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что число погибших в результате удара РФ по жилому дому в Запорожье увеличилось с двух до трех человек.

Об этом он сообщил в телеграм-канале.

По его словам, пять человек госпитализированы после ракетного удара по пятиэтажке.

"Запорожье. Ночью враг обстрелял город и попал в многоэтажку. Люди спали у себя дома, но для террористов жилые дома – это тоже "военные цели". Пока известно о трех погибших. Пятеро человек в больнице и еще 20 - эвакуированы. Расплата будет", - написал Ермак.

Напомним, ранее президент Зеленский отреагировал на ночной удар россиян по многоэтажке в Запорожье.

Продолжаются поисково-спасательные работы. Под завалами могут оставаться люди.

Тем временем война в Украине продолжается уже 372-й день. Мы следим за новостями 2 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 371-го дня войны. Ночью по Украине была атака "Шахедов", все четыре дрона были сбиты над Полтавской областью. В ВСУ предупредили, что в течение двух суток враг может совершить массированную ракетную атаку. Украинский институт будущего сообщил, что РФ может начать свое новое наступление в первой половине марта либо в мае-июне.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.