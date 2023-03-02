Десять человек пропали без вести. Появились фото разбора завалов многоэтажки в Запорожье
В Сети появились фото разбора завалов на месте разрушенной многоэтажки в Запорожье.
Соответствующие кадры публикует "Суспильне".
По словам Юлии Барышевой, начальницы сектора взаимодействия со СМИ и связей с общественностью ГСЧС в Запорожской области, в настоящее время в больнице остаются трое пострадавших.
По обновленной информации от ГУ Нацполиции в Запорожской области, без вести пропавшими считают 10 человек (6 женщин, 3 мужчин и 1 ребенок).
Напомним, минувшей ночью россияне ударили по пятиэтажке в Запорожье. В результате дом почти полностью разрушен. Под завалами могут оставаться люди.
Известно, что из разрушенной ракетой пятиэтажки в Запорожье спасли беременную женщину.
На месте удара развернули 5 палаток для обогрева и питания пострадавших, выдачи одежды и вещей первой необходимости, а также обеспечения работы органов управления.
Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночной удар россиян по многоэтажке в Запорожье.
Ранее "Страна" сообщала, что пережившая ночной ракетный удар жительница пятиэтажки в Запорожье рассказала о моменте попадания ракеты в дом.