В Сети появились фото разбора завалов на месте разрушенной многоэтажки в Запорожье.

Соответствующие кадры публикует "Суспильне".

По словам Юлии Барышевой, начальницы сектора взаимодействия со СМИ и связей с общественностью ГСЧС в Запорожской области, в настоящее время в больнице остаются трое пострадавших.

По обновленной информации от ГУ Нацполиции в Запорожской области, без вести пропавшими считают 10 человек (6 женщин, 3 мужчин и 1 ребенок).

Напомним, минувшей ночью россияне ударили по пятиэтажке в Запорожье. В результате дом почти полностью разрушен. Под завалами могут оставаться люди.

Известно, что из разрушенной ракетой пятиэтажки в Запорожье спасли беременную женщину.

На месте удара развернули 5 палаток для обогрева и питания пострадавших, выдачи одежды и вещей первой необходимости, а также обеспечения работы органов управления.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночной удар россиян по многоэтажке в Запорожье.

Ранее "Страна" сообщала, что пережившая ночной ракетный удар жительница пятиэтажки в Запорожье рассказала о моменте попадания ракеты в дом.