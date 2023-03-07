Появилось первое подтверждение белорусских властей о том, что в Мачулищах имела место атака на российский самолет А-50. Минск обвинил в атаке Украину.

Об этом пишет "Белта".

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о задержании в Беларуси "террориста украинских спецслужб и его пособников", которые якобы причастны к "попытке диверсии в отношении самолета А-50 на аэродроме "Мачулищи".

"Служба безопасности Украины, руководство ЦРУ не то сбоку, не то за спиной разрабатывают операцию против Республики Беларусь. Был подготовлен террорист. Он россиянин, с российским паспортом, имеет украинский паспорт", - заявил Лукашенко.

По его словам, "диверсант" был завербован СБУ еще в 2014 году.

"Айтишник или хорошо разбирающийся в IT-технологиях. Готовился для совершения террористических актов", - заявил он.

По его словам, то что произошло в Мачулищах - "это действительно было что-то невероятное".

"Были задействованы самые высокие технологии. Он был обучен всему этому не за один месяц. После подготовки он был маршрутирован (так говорят в КГБ) на нашу территорию", - заявил Лукашенко.

Также Лукашенко объяснил, почему дрон, севший на российский самолет в Мачулищах, не был замечен. По его словам, беспилотник был маленьким. А если использовался бы большой, то "конечно, его бы отследили".

"Не буду в деталях говорить, как передавались орудия преступления, эти беспилотники. Избрали маленький беспилотник. Потому что, если бы они использовали большой, то системы нашего слежения, конечно, его бы отследили. В Украине были задействованы эти два беспилотника, обучен этот человек и другие, которые ему помогали. Об этом мы расскажем вам потом", - заявил он.

Напомним, в конце февраля в Беларуси сообщали о взрыве на военном аэродроме в Мачулищах, где базируется российская авиация. Оппозиционные телеграм-каналы Беларуси допустили, что был сброс взрывного устройства на российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Борт мог получить повреждения. После взрыва из России прибыл транспортный "Ил", а подступы к аэродрому заблокировали силовики.

Позже в Беларуси заявили о причастности партизан к взрыву на военном аэродроме под Минском.

После этого Александр Лукашенко потребовал усилить охрану границ Беларуси.