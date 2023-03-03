Украина сооружает новую линию противотанковых рвов в Ровенской области на границе с Беларусью.

Об этом сообщил губернатор Виталий Коваль в своем тг-канале.

Ранее пограничную полосу вдоль границы с Россией и Белоруссией расширили до двух километров. В Госпогранслужбе заявили, что данная территория будет практически заминирована.

Также мы показывали фото укреплений на границе с Беларусью. Там сооружены инженерные укрытия и заграждения.

Война в Украине продолжается уже 373-й день. Мы следим за новостями 3 марта в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 372-го дня войны. Давление противника в районе Бахмута усиливается. При этом британская разведка делает прогноз о том, что наступившая оттепель может затруднить российские операции. Поскольку техника будет вязнуть в грязи, что дает преимущество обороняющейся стороне.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.