Президент Беларуси Александр Лукашенко, который сегодня признал, что российский самолет А-50 получил в Мачулищах повреждения, сделал еще ряд заявлений.

Об этом пишет "Белта".

Комментируя ситуацию в Мачулищах, он сказал, что "диверсант", посадивший беспилотник на российский военный самолет в Мачулищах, ехал в Беларусь из Украины через Польшу и Латвию.

"Варшава - Лодзь - Рига. И там он пересек латвийско-российскую границу", - назвал маршрут Лукашенко.

По его словам, первая попытка попасть в Беларусь у него была через украинско-белорусскую границу, но белорусский пограничник его не пустил. Тогда он решил попасть в Беларусь через латвийско-российскую границу.

Из России он попал в Минск автобусом из Пскова, сообщил Лукашенко. Президент Беларуси заявил, что пограничник, который его пропустил, будет найден.

Также Лукашенко сказал, что задержаны 20 человек, которые находились в Беларуси, "остальные прячутся там (за границей - Ред.)".

Также он добавил, что после истории с дроном подозреваемый "лег на дно и ждал нового маршрута" и его "взяли в первой же этой квартире - под Боровлянами в каком-то там особняке садового товарищества". В подвале дома где он был задержан находилась подпольная типография с оппозиционной литературой.

За несколько дней до операции по задержанию Лукашенко распорядился "по всей стране провести жесточайшую зачистку" и анонсировал новые задержания: "А им я хочу сказать, чтобы они готовились. Мы уже к ним идем. Наши ребята уже на пороге, пусть готовятся".

Кроме того, президент Беларуси сказал, что самолет в результате происшествия не получил значительных повреждений, он "даже президента встречал", когда Лукашенко вернулся из Пекина. Тем не менее, россияне прислали в Мачулищи новый самолет, сообщил он.

Отметим, Украина своей причастности не подтверждает. Как и Россия официально не комментирует повреждения самолёта.

Ранее в сети появилось видео приземления беспилотника на российский самолет А-50 в Беларуси.

Также сообщалось, что разведка Британии рассказала о последствиях для РФ повреждения ее самолета A-50 на аэродроме в Мачулищах.