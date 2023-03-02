В Офисе президента прокомментировали историю с "украинской ДРГ" в Брянской области РФ.

Соответствующий пост опубликовал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

"История с украинской диверсионной группой в РФ - классическая заведомая провокация. РФ хочет напугать свой народ, чтобы оправдать нападение на другую страну и растущую нищету после года войны. Партизанское движение в РФ становится все сильнее и агрессивнее. Бойтесь своих партизан", - написал он.

Российские власти сегодня заявили о действиях "украинской ДРГ" в Брянской области. Губернатор этой области Александр Богомаз, говорил, что якобы "диверсанты совершили обстрел движущегося автомобиля".

Также мы писали о том, что "Русский добровольческий корпус" заявил о том, что в Брянской области РФ сегодня действовал он.

Кроме того, мы публиковали первые комментарии Украины по заявлениям РФ о "ДРГ" в Брянской области.

Тем временем война в Украине продолжается уже 372-й день. Мы следим за новостями 2 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 371-го дня войны. Ночью по Украине была атака "Шахедов", все четыре дрона были сбиты над Полтавской областью. В ВСУ предупредили, что в течение двух суток враг может совершить массированную ракетную атаку. Украинский институт будущего сообщил, что РФ может начать свое новое наступление в первой половине марта либо в мае-июне.

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