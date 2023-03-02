"Русский добровольческий корпус" (подразделение российских добровольцев, воюющих за Украину) заявил о том, что в Брянской области действовал он.

Видео обнародовано в соцсетях.

"Прямо сейчас на всех интернет-ресурсах вы можете увидеть новости об "украинских ДРГ", которые убили детей, взяли заложников, но, одновременно, спешно ушли и так далее. Всё это ложь кремлевских пропагандистов. Русский Добровольческий Корпус пришел в Брянскую область, чтобы показать соотечественникам, что надежда есть, что свободные русские люди с оружием в руках могут бороться с режимом", - говорится в сообщении организации.

Видео снято на фоне фельдшерского акушерского пункта в Брянской области.

"Мы пришлю сюда не как ДРГ, а как освободительная армия на свою родную землю. В отличие от путинской армии мы не воюем с мирными гражданами. Мы пришли сюда чтобы вас освобождать. Призываем вас взять оружие и бороться с путинским кремлевским кровавым режимом", - говорят военные на еще одном видео.

На фоне слышны очереди из пулемета.

Справка. РДК - это сформированное в августе пошлого года подразделение русских добровольцев, воюющих за Украину с 2014 года. Его ряды пополнили ветераны Азова и других подразделений. Добровольческий корпус находится в составе Интернационального Легиона ВСУ. Это одно из двух подразделений, в котором воюют россияне. Второе подразделение - легион "Свобода России".

Напомним, сегодня губернатор Брянской области РФ заявил о проникновении "ДРГ из Украины" в регион.

После этого ФСБ заявила о проведении мероприятий по уничтожению "ДРГ из Украины" в Брянской области РФ.