РФ начала запуск дронов из Брянской области для сокращения расстояния до Киева.

Об этом сообщает разведка Британии в Twitter.

В ночь с 26 на 27 февраля во время очередной российской атаки дронами ВСУ сбили 11 беспилотников Shahed из 14 запущенных: 9 из них были сбиты вблизи Киева, еще 3 – в Черниговской области.

"Учитывая вектор атаки, эти БПЛА Shahed, вероятнее всего, были запущены из Брянской области РФ. Ранее, с середины декабря 2022 года, единственное наблюдаемое место запуска было из Краснодарского края через Азовское море", - говорится в сообщении.

Новая пусковая площадка даст россиянам другую ось атаки, более близкую к Киеву, говорится в сообщении.

"Это, вероятно, снизит время пребывания в воздухе над Украиной и будет попыткой еще больше растянуть украинскую противовоздушную оборону", - сообщают в британской разведке.

Ночью 1 марта враг атаковал Украину с северного направления ударными беспилотниками типа Shahed. Все четыре БпЛА-камикадзе были уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны.

Также жителей Киевской области сегодня предупреждают о возможных взрывах в Вышгороде. Это работа саперов ГосЧС по обезвреживанию взрывоопасных предметов.