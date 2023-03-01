Оперативное командование "Юг" предупредило о вероятной ракетной атаке в ближайшие дни.

Об этом сообщила спикер оперкомандования "Юг" Наталья Гуменюк.

"Все предпосылки свидетельствуют, что в течение двух суток враг может совершить массированную ракетную атаку. Учитывая сроки предварительной атаки и активность вражеской авиации, беспилотников и шахидов – это все может свидетельствовать о подготовке к новой массированной атаке врага", - заявила спикер оперкомандования "Юг" Наталья Гуменюк.

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