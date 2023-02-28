Россия увеличила количество ракетоносителей в Черном море до 5 единиц. Общий залп "Калибров" может составить 32 ракеты.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" в Facebook.

Отмечается, что враг вывел на боевое дежурство еще три носителя крылатых ракет.

"Корабельная группировка врага в Черном море существенно увеличена, несмотря на умеренный шторм. Сейчас там уже 17 кораблей, среди которых 5 ракетоносителей, включая 2 подводных", - говорится в сообщении.

Общий залп ракет, которые РФ может держать наготове - 32 "Калибра".

Ранее в оперкомандовании "Юг" предупреждали о высоком риске ракетных ударов по Украине, враг выискивает новую тактику.

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Ранее мы подводили итоги 369-го дня войны. Ночью Украину атаковали вражеские беспилотники. В Хмельницком при повторном обстреле погибли двое спасателей, которые ликвидировали последствия атаки БПЛА. В ВСУ сообщили, что на фронте эпицентром удара врага остается Бахмут. В Bild написали, что Запад может оказать на Украину давление, чтобы склонить к переговорам, если к осени не будут достигнуты значительные успехи на фронте.

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