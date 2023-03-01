Появился отчет о сегодняшнем ночном налете российских дронов.

О нем сообщили в командовании Воздушных сил Украины.

"В ночь с 28 февраля на 1 марта враг атаковал Украину с северного направления ударными беспилотниками типа Shahed.

Все четыре БпЛА-камикадзе уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны", - заявили в командовании Воздушных сил.

Напомним, в конце февраля ВСУ отбили более 60 атак РФ, в Украине сохраняется значительная угроза ракетных ударов.

Война в Украине продолжается уже 371-й день. Мы следим за новостями 1 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 370-го дня войны. Самая сложная ситуация сложилась вокруг Бахмута. Бои идут в Луганской области. Там отмечается смена российской военной тактики. Российские войска пытаются преобразовать свои соединения в более мелкие и маневренные воинские формирования, чем те, которые применялись в начале войны.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.