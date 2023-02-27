В Воздушных силах Украины считают, что войска РФ сейчас используют иранские дроны-камикадзе Shahed, чтобы выследить и истощить украинскую противовоздушную оборону.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире "24 канала".

"Раньше больше применяли комбинированно вместе с ракетами. Сейчас они истощают ПВО, обнаруживают места (ее расположения). Тот же радиолокационный самолет А 50 взлетает, когда по Shahed нами ведется боевая работа, он фиксирует места пусков из наших зентино-ракетных систем. Таким образом обнаруживают и делают алгоритм, откуда мы пускаем, как перемещаемся и т.д.", - сказал он.

Игнат уточнил, что минувшей ночью РФ запускала иранские дроны не с восточного побережья Азовского моря, а из Брянской области РФ.

Напомним, за сегодняшнюю ночь по Украине было выпущено до 14 дронов-камикадзе, одиннадцать из которых были уничтожены.

Также украинская разведка сообщила о новой тактике ракетных ударов россиян и рассказала, с чем она связана.

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