В ФСБ России заявили, что Брянской области РФ 2 марта проводятся мероприятия по уничтожению "украинской ДРГ".

"В приграничном Климовском районе Брянской области ФСБ России и приданными силами министерства обороны Российской Федерации проводятся мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских "националистов", - говорится в сообщении.

Ранее власти Брянской области также официально подтвердили "инцидент с диверсионной группой в Климовском районе", сообщало российское государственно агентство "РИА Новости".

В еще одном госСМИ РФ, ТАСС, со ссылкой на силовиков утверждали, что в заложниках у ДРГ могут находиться "до шести человек".

При этом власти Брянской области в комментарии RT не подтвердили информацию о заложниках у ДРГ.

"Никто не говорил нам, что есть заложники. Нахожусь в 18 км от населённого пункта Сушаны, и там проблемы со связью. Пограничные и военные работают", - заявил глава местной сельской администрации.

Также об отсутствии информации о заложниках заявил и пресс-секретарь губернатора Брянской области.

Напомним, ранее губернатор Брянской области заявил о проникновении ДРГ из Украины.

Также сообщалось, что на днях в приграничных районах Украины и РФ сообщали о поиске диверсантов.

Между тем, в конце февраля в ОК "Север" заявляли, что РФ готовит провокации в приграничных с Украиной регионах.