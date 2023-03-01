В Бахчисарае в Крыму был слышный сильный взрыв. Что взорвалось, пока информации нет.

Одни паблики пишут о прилёте, другие - о преодолении самолётом звукового барьера, хотя звук слишком громкий для этого.

Недавно прогремел взрыв в районе Армянска. Сотрудник оккупационной администрации Крыма заявил, что российские военные "проводят боевое слаживание с использованием различных боеприпасов" и призвал "доверять официальным источникам".

Между тем война в Украине продолжается уже 371-й день. Мы следим за новостями 1 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 370-го дня войны. Самая сложная ситуация сложилась вокруг Бахмута. Бои идут в Луганской области. Там отмечается смена российской военной тактики. Российские войска пытаются преобразовать свои соединения в более мелкие и маневренные воинские формирования, чем те, которые применялись в начале войны.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.