Американский телеканал NBC опубликовал репортаж из Крыма, снятый журналистами, которые попали на полуостров через Крымский мост.

"Съемочная группа NBC News приехала в Крым поездом из Москвы через Керченский (Крымский) мост, который был взорван прошлой осенью, что стало стратегическим и символическим ударом по Путину. Сейчас он полностью восстановлен, но, вероятно, снова станет мишенью, если боевые действия дойдут до полуострова", - говорится в тексте на сайте канала.

Авторы сюжета NBC сообщают, что большинство их собеседников в Крыму из числа местных жителей называют его территорией России. При этом канал говорит о подавлении свободы слова на полуострове, но упоминает, что и до аннексии 2014 года население там было "более промосковским, чем на остальной территории Украины".

Ранее обозреватель телеканала CNN Фарид Захария заявил, что самый реалистичный способ окончить войну в Украине - оставить Крым и Донбасс под фактическим контролем России, приняв остальную территорию Украины в НАТО.

Между тем бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес спланировал, как, по его мнению, украинская армия может атаковать Крым: изолировать полуостров с помощью дальнобойных ударов, прервав коммуникации местных российских сил с "большой землей".