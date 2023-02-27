Около Крыма произошло землетрясение. Об этом сообщили назначенные РФ "власти" аннексированного полуострова.

"От дежурного Алуштинской сейсмической станции поступила информация о том, что в 16:25 (15:25 по киевскому времени - Ред.) в акватории Черного моря на удалении 25 км от прибрежной территории и на глубине 15 км было зафиксировано землетрясение магнитудой до 3 баллов в эпицентре. На территории Крыма толчки едва ощутимы. Последствий и разрушений нет", - говорится в сообщении.

Еще 7 февраля после землетрясения в Турции ученые предсказывали, что в Крыму может произойти землетрясение турецкого масштаба.

"Крым входит в Альпийско-Гималайский пояс – в ту же структуру, что и Турция, поэтому повторение подобного землетрясения на полуострове принципиально возможно", – прогнозировал научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Александр Горшков.

Напомним, что силу землетрясения в Турции сравнили со взрывом 500 атомных бомб. В сети публиковали кадры трещины глубиной около 30 метров и шириной примерно 200 метров, которая разделила оливковое поле.

Также "Страна" писала, что 27 февраля на Закарпатье произошло землетрясение магнитудой 3,3 бала. Последствия землетрясения ощущались в более чем 15 населенных пунктах Закарпатья. Однако это землетрясение не несет угрозу для населения.