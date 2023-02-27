В Закарпатской области случилось землетрясение. Толчки магнитудой 3,3 на глубине 2 км зарегистрированы в районе села Большая Добронь, в 19 км к западу от Мукачево.

Об этом сообщил Главный центр специального контроля на своей странице в Фейсбук.

Там добавили, что это землетрясение не несет угрозу для населения.

"Последнее землетрясение, которое ощущалось более чем в 15 населенных пунктах Закарпатья, зарегистрировано из района г. Иршава, 03 января 2023 с магнитудой 3,8 на глубине 6 км", - напомнили специалисты.

В комментариях к записи в Facebook подписчики массово пишут, что чувствовали землетрясение и оно ощущалось как отдаленный взрыв.

Напомним, мы сообщали о масштабных землетрясениях, которые произошли в Турции и Сирии, погибли более 45 тысяч человек. Подземные толчки вошли в пятерку самых разрушительных в XXI веке.

В результате землетрясения в Турции произошел сдвиг литосферных плит на несколько метров. Турция фактически "отошла" от Сирии. Ученый считает, что землетрясения в регионе могут продолжаться еще месяцами или даже годами.

Мы также публиковали фото огромного тектонического разлома после землетрясения в Турции.