В четверг вечером, 23 февраля, в Турции произошло очередное сильное землетрясение. Подземные толчки зафиксированы в провинции Хатай.

Об этом сообщает Gazete Duvar.

По данным Управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD), землетрясение магнитудой 5 произошло на глубине 9,76 километра под землей.

В то же время, Босфорский университет, обсерватория Кандилли и Институт исследований землетрясений заявили, что глубина землетрясения составила 8,1 километра.

Напомним, в понедельник, 20 февраля, новое землетрясение магнитудой 6,4 произошло на границе Турции и Сирии. Турецкие издания писали о разрушениях после нового землетрясения в провинции Хатай. Позже в турецком Хатае произошло второе землетрясение - на этот раз магнитудой 5,8.

В сети публиковали видео момента землетрясения в турецком Хатае. Турецкие медиа сообщали о полном отключении электричества в провинции Хатай.

Кроме того, власти Турции просят жителей провинции Хатай, а также жителей курортной Анталии, держаться подальше от береговой линии из-за риска повышения уровня моря на полметра после землетрясений. Такое же предупреждение выпустили в провинции Мерсин.